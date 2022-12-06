Стрелков пожаловался на неудачную попытку поучаствовать в спецоперации в Украине

Игорь Стрелков рассказал о том, почему не продолжил участие в спецоперации в Украине и вернулся в Москву.

Блогер и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) вернулся в Москву и в своем Telegram-канале пожаловался читателям, что ему в третий раз не дали принять участие в специальной военной операции в Украине.

"До меня довели, что "несогласованное" зачисление в состав Народной милиции ДНР вызвало недовольство "вышестоящего командования", а пока я буду выполнять обязанности, формально состоя на должности рядового", - посетовал Стрелков.

Стрелков рассказал, что прибыл в район проведения спецоперации и находился на полигоне в качестве исполняющего обязанности начальника штаба одного из формируемых батальонов.

Позже выяснилось, что в состав полка его зачислили всего на один день. Утром внесли в список, вечером вычеркнули, пояснил Стрелков.

Он заявил, что находился в зоне проведения спецоперации, носил оружие и выполнял обязанности незаконно.

Стрелков подчеркнул, что исходя из сложившейся ситуации "дальнейшее его пребывание в полку оказалось невозможным" и он был вынужден вернуться в Москву.