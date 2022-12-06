Гладков: в Белгородской области создадут «отряды самообороны»

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков утверждает, что отряды самообороны из числа гражданских лиц будут созданы в Белгородской области.

Вечером 6 декабря Вячеслав Гладков публично заявил, что в приграничных районах Белгородской области России будут сформированы отряды самообороны из числа российских добровольцев, которые не были зачислены в состав вооружённых сил России в соответствии с возрастом или состоянием здоровья. При этом Гладков отметил, что вступающие в подобные отряды обязаны иметь боевой опыт.

Также Вячеслав Гладков сообщил, уже сейчас на границе Белгородской области с Украиной проходят тренировку будущие представители местных отрядов самообороны.