Врач предупредил, когда опасно пользоваться грелкой

Терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача клиники «Мпрофико» Алексей Жито считает, что эта процедура может нанести непоправимый вред организму.

Прогревание с давних пор является популярным в народе методом физиотерапии. Грелка позволяет активизировать кровоток в заданном участке тела.

Это может помочь восстановить теплообмен при переохлаждении, либо ускорить процессы заживления поврежденных тканей.

«Когда мы прогреваемся, улучшается микроциркуляция — лучше приходит кровоток, а лимфа, наоборот, оттекает. Человек быстрее выздоравливает, ему становится лучше. Если ему также назначаются, например, антибиотики, то они проникают лучше, так как кровоток активизируется», — объяснил Жито.

Вот только грелка не всегда поможет. А порой скорее навредит.

При острых инфекционных заболеваниях или зубной боли положительных результатов не достичь: прогревание только увеличит рост бактерий.

При болях в спине тоже не все однозначно.

«Если спазмы при грыже неосложнённые, то прогревание способствует расслаблению мышц, притоку крови. Но если в спинном мозге не грыжа, а опухоль, например метастаз, то прогревание только лишь выражено усугубит течение заболевания и ускорит наступление осложнений», — предостерёг доктор.

В любом случае стоит помнить, что тепло способно приносить лишь временное облегчение.

Если не использовать другие методы — болезнь вернется, и ее уже нельзя будет остановить так просто.