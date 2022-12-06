Грузия отказалась оказывать военную помощь Украине

Грузинский политик Мамука Мдинарадзе заявил, что Тбилиси не будет оказывать военную помощь киевскому режиму.

6 декабря председатель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил о том, что Грузия не может и не будет оказывать Украине военную помощь, но оказывает киевскому режиму «безоговорочную политическую и гуманитарную помощь сверх масштабов и пределов своих возможностей».

Мдинарадзе отметил факт того, что политическое руководство Украины хочет, «чтобы Грузия выступала в войне в качестве стороны» в то время как подобное развитие событий не входит в интересы Тбилиси.