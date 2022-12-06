Глава МИД Турции напомнил Греции о возможности «бури» в отношениях между странами
Глава внешнеполитического ведомства Турции напомнил Греции возможности «бури» в двусторонних взаимоотношениях.
Греции следует прекратить наращивать вооружения на островах, признанных демилитаризованными, в противном случае последствия могут быть самыми негативными, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Кто сеет ветер - пожнет бурю". Афины должны отказаться от размещения вооружений на островах, которые признаны демилитаризированными", - сказал дипломат.
Чавушоглу подчеркнул, что "если Греция сделает шаг назад на пути к миру, то Турция предпримет шаги на местах для укрепления своей обороноспособности",
Опубликовано: Максим Алексеев
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