Глава МИД Турции напомнил Греции о возможности «бури» в отношениях между странами

Глава внешнеполитического ведомства Турции напомнил Греции возможности «бури» в двусторонних взаимоотношениях.

Греции следует прекратить наращивать вооружения на островах, признанных демилитаризованными, в противном случае последствия могут быть самыми негативными, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Кто сеет ветер - пожнет бурю". Афины должны отказаться от размещения вооружений на островах, которые признаны демилитаризированными", - сказал дипломат.

Чавушоглу подчеркнул, что "если Греция сделает шаг назад на пути к миру, то Турция предпримет шаги на местах для укрепления своей обороноспособности",