Горячая ванна полезнее душа - так считает эндокринолог Зухра Павлова

Ванна помогает снять напряжение, выводит шлаки, улучшает настроение. О разном влиянии душа и ванны на организм рассказал врач.

Душ не приносит столько положительных эффектов, сколько ванна. Обе водные процедуры очень полезны, но по влиянию на здоровье различаются.

Принятие душа - это быстрый способ стать чище, в этом его преимущество.

Когда нет времени на лежание в ванной, но при этом надо мгновенно привести себя в порядок и взбодриться, душ - идеальный вариант.

Прохладный душ - пробуждает, горячий - расслабляет на короткое время. У ванны более длительное действие.

Теплая ванна насыщает кровь кислородом, снимает стресс, обновляет организм, глубже очищает кожу.

Чтобы при длительном лежании в ванной не смывался защитный слой кожного жира, нужно смазывать тело после банных процедур специальными увлажняющими маслами.

Есть такие масла, которые можно добавлять прямо в воду.

Еще один важный момент: долгое пребывание в горячей воде может принести вред здоровью. Резко снижается сахар в крови, скачет давление, нарушение РН-баланса.

Эндокринолог Зухра Павлова рекомендуют находиться в горячей ванне не более 15 минут (при температуре в 38 градусов).