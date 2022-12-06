Горячая ванна полезнее душа - так считает эндокринолог Зухра Павлова
Ванна помогает снять напряжение, выводит шлаки, улучшает настроение. О разном влиянии душа и ванны на организм рассказал врач.
Душ не приносит столько положительных эффектов, сколько ванна. Обе водные процедуры очень полезны, но по влиянию на здоровье различаются.
Принятие душа - это быстрый способ стать чище, в этом его преимущество.
Когда нет времени на лежание в ванной, но при этом надо мгновенно привести себя в порядок и взбодриться, душ - идеальный вариант.
Прохладный душ - пробуждает, горячий - расслабляет на короткое время. У ванны более длительное действие.
Теплая ванна насыщает кровь кислородом, снимает стресс, обновляет организм, глубже очищает кожу.
Чтобы при длительном лежании в ванной не смывался защитный слой кожного жира, нужно смазывать тело после банных процедур специальными увлажняющими маслами.
Есть такие масла, которые можно добавлять прямо в воду.
Еще один важный момент: долгое пребывание в горячей воде может принести вред здоровью. Резко снижается сахар в крови, скачет давление, нарушение РН-баланса.
Эндокринолог Зухра Павлова рекомендуют находиться в горячей ванне не более 15 минут (при температуре в 38 градусов).
Опубликовано: Храмова Оксана
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