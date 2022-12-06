Инфекционист предупредил о риске заразиться гепатитом А при заказе еды
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов рассказал, чем опасны посылки и заказ готовой еды.
Заказ готовой еды и получение посылки увеличивают риск заражения респираторными и кишечными инфекциями, которые могут привести к болезни и даже летальному исходу.
«Возможна передача возбудителей кишечных инфекций — это касается в первую очередь бактериальных патогенов при доставке готовой еды. Шигеллы, сальмонеллы, кампилобактер, кишечная палочка. А также вирусы гепатита А, норовирусы и ротавирусы», — перечислил он.
Некоторые патогены могут достаточно длительное время сохранять жизнеспособность на любых поверхностях и несут в себе угрозу здоровью.
Болеющий комплектовщик заказа или курьер может инфицировать посылку просто нечаянно чихнув на нее.
А при экстренной доставке клиент точно рискует заразиться через собственные руки, которыми трогал посылку. Даже кишечными инфекциями.
Яйца глистов и других паразитов вполне возможно «подцепить» через почтовые отправления, а, в особенности, через бананы и другие экзотические фрукты.
По сообщениям СМИ, в начале 2000-х годов у москвичей более сотни раз диагностировалось заражение глистами, и зачастую причиной становилось употребление бананов.
Отсюда рекомендации обязательно мыть бананы и другие фрукты, прежде чем снимать с них кожуру.
Опубликовано: Храмова Оксана