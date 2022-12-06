ЕС не смог согласовать новый пакет финансовой помощи Украине на €18 млрд на 2023 год

Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет финансовой помощи Украине на €18 млрд на 2023 год из-за наложения Венгрией вето.

6 декабря американское издание Politico сообщило о том, что страны-участницы Европейского союза не смогли согласовать новый пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро, так как Венгрия заблокировала данное решение.

Ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о том, что Будапешт не будет поддерживать план по предоставлению киевскому режиму 18 миллиардов евро помощи, объяснив свою позицию тем, что Евросоюзу «не надо из сообществ государств превращаться в сообщество должников».