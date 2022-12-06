Специалист объяснила, к чему может привести запущенный ринит

Врач-отоларинголог «СМ-Клиники» Рая Жиляева рассказала, как правильно лечить тяжёлый насморк, чтобы не навредить организму. Хронический насморк характеризуется поражением слизистых носовых оболочек и затяжным течением.

«Ринит — воспалительное заболевание слизистой носа, которое начинается с затруднения носового дыхания, заложенности носа, чихания, затем появляется отделяемое из носа, которое спустя несколько дней может стать слизисто-гнойным или гнойным», — пояснила медик.

Главным в лечении тяжёлого ринита является облегчение носового дыхания с помощью сосудосуживающих препаратов, а также терапия с применением растворов морской воды, которые очищают полость носа.

Когда ринит не проходит в течение пяти-семи дней и сопровождается симптомами повышением температуры, гнойными выделениями, головной болью, стоит бить тревогу.

«Поэтому тяжёлый ринит требует обращения к оториноларингологу, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения (внутричерепные гнойные заболевания: менингит, абсцесс мозга)», — указала Жиляева.

При подтверждении бактериальной инфекции врач назначит антибактериальные препараты системного действия.