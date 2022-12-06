В Индонезии ввели закон о лишении свободы на год за секс до вступления в брак
2022-12-06 18:39
Неожиданно протесты вспыхнули в Индонезии. Причина - поправки в уголовный кодекс.
В Индонезии в уголовный кодекс внесены поправки, запрещающие сексуальную близость или сожительство вне брака.
Так, за секс до заключения брака можно попасть в места лишения свободы сроком до года. Попасть в тюрьму сроком на шесть месяцев можно за внебрачное сожительство.
Из-за этого тысячи людей собрались сегодня у здания правительства Индонезии на акцию протеста собрались тысячи несогласных. В основном это молодежь.
Этот закон вступит в силу либо после одобрения его президентом, либо же автоматически без его одобрения.
Опубликовано: Николай Скира