В Индонезии ввели закон о лишении свободы на год за секс до вступления в брак

Неожиданно протесты вспыхнули в Индонезии. Причина - поправки в уголовный кодекс.

В Индонезии в уголовный кодекс внесены поправки, запрещающие сексуальную близость или сожительство вне брака.

Так, за секс до заключения брака можно попасть в места лишения свободы сроком до года. Попасть в тюрьму сроком на шесть месяцев можно за внебрачное сожительство.

Из-за этого тысячи людей собрались сегодня у здания правительства Индонезии на акцию протеста собрались тысячи несогласных. В основном это молодежь.

Этот закон вступит в силу либо после одобрения его президентом, либо же автоматически без его одобрения.