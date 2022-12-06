Пропуски приема пищи ведут к повышенному риску смертности

Увеличивая интервалы между едой, человек может заболеть смертельно опасными заболеваниями.

Проведенные исследования подтвердили: чатота приемов пищи взаимосвязана с частотой развития смертельно опасных заболеваний.

В эксперименте участвовали взрослые американцы от 40 лет и старше.

Из научной статьи:

"Анализ показал, что приём пищи один раз в день связан с более высокой смертностью в сравнении с традиционным трёхразовым питанием. Среди участников, которые пропускают завтрак, чаще развиваются смертельно опасные сердечно-сосудистые патологии, а у тех, кто пропускает обед и ужин, повышается риск смерти от всех причин"

По мнению ученых, делать слишком короткие перерывы между приемами пищи тоже вредно.

Специалисты рекомендуют соблюдать временные интервалы в 4,5 часов и принимать пищу минимум 2-3 раза в день.

Согласно результатам Национального исследования здоровья и питания США, 40% американцев пропускают привычные приемы пищи.

Например, каждый пятый гражданин Америки не завтракает или не обедает.

Также исследователи делают оговорку: важно не только учитывать частоту приемов пищи, но и такие ее показатели, как качество и количество.

Большой процент сладкого и жирного в рационе или другой "нездоровой" еды тоже будет повышать риск смертности.