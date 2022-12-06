ВС РФ отработали «зачистку» населённого пункта на полигоне в Беларуси

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные отработали «зачистку» населённого пункта на полигоне в Беларуси.

6 декабря пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что в рамках боевого слаживания региональной группировки войск на территории Республики Беларусь служащие ВС РФ отработали «зачистку» населённого пункта, который был построен на полигоне специально для отработки основных элементов тактики.

В российском оборонном ведомстве отметили, что невзирая на то, что противник на белорусском полигоне условный – все действия пехоты Вооружённых сил России настоящие.