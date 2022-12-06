Врач заявила о вреде мандаринов для некоторых категорий больных

Диетолог Елена Соломатина отметила, что мандарины лучше не употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и аллергии.

Мандарины – это общее название разных сортов цитрусовых фруктов. Они, как правило, слаще других цитрусовых, легко чистятся и обладают множеством полезных веществ.

«[Витамин С] нужен для работы иммунной системы, отвечает за выработку антител и необходим для соединительной ткани. Белые перепонки содержат нарингин — биофлавоноид, оказывающий выраженное антиоксидантное действие», — заявила Елена Соломатина.

Несмотря на сладкий вкус, мандарины почти не содержат калорий. Они более чем на 85% состоят из воды. Благодаря этому мандарины входят в список разрешенных для диабетиков фруктов.

Мандарин – самый богатый источник витамина А среди цитрусовых. Но при чрезмерном потреблении обратный эффект, а некоторым желательно вовсе воздержаться от фрукта.

«Цитрусовые довольно аллергенны, и, даже если у человека никогда не было аллергии на цитрусовые, хорошо переев, он может эту аллергию заработать. Не стоит есть мандарины при

В идеале суточная норма мандаринов — два-три фрукта либо четыре небольших. В детский рацион мандарин стоит вводить медленно, начиная с маленьких доз (от нескольких капель сока).

Врачи рекомендуют тщательно мыть плоды перед употреблением, поскольку при транспортировке большинство из них подвергаются химической обработке.