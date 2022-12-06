Украинская националистка Андриана Арехта подорвалась на мине в зоне СВО
2022-12-06 19:29
Глава украинской организации «Женское ветеранское движение» Андриана Арехта подорвалась на мине в зоне проведения спецоперации.
6 декабря российское интернет-издание EurAsia Daily сообщило о гибели младшего сержанта ССО ВСУ Андрианы Арехты, которой оторвало руку и ногу в результате наезда её джипа на противотанковую мину в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.
Отмечается, что являющаяся главой украинской организации «Женское ветеранское движение» и занимавшаяся поставками оружия из США Арехта в рядах ВСУ «имела репутацию крайне жестокого даже для украинской армии человека».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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