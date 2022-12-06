Небензя: Россия запросила заседание Совбеза ООН по западным поставкам оружия в Украину

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия на 9 декабря запросила заседание Совбеза организации по западным поставкам оружия в Украину.

6 декабря постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Васиий Небензя в пресс-релизе сообщил о том, что Россия запросила на 9 декабря заседание Совета безопасности ООН по вопросу поставок коллективным Западом оружия киевскому режиму.

Небензя также добавил, что российская армия продолжит наносить высокоточные массированные удары по объектам украинской инфраструктуры, которая «используется в военных целях».