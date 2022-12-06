Как помочь себе при зубной боли: простые доступные средства, которые заменят лекарства

Острая зубная боль бывает невыносима, если нет под рукой таблетки, можно прибегнуть к домашним способам.

Холод

Если боль пульсирующая, значит, есть воспаление. Воспалительный процесс легко унять, приложив к щеке с больным зубом что-то холодной, можно лед. Он сузит сосуды, уменьшит кровоток, снимет отек, облегчит боль. Кусочек льда надо завернуть в полотенце.

Зубная паста

Если шейки зубов оголены, они очень чувствительны к разнице температур, которая может вызывать боль. В таком случае помогает фторсодержащая зубная паста. Ее надо нанести на зубные шейки, фтор защитит зуб и предотвратит распространение стимулов к нерву.

Эфирные масла

Воспаление могут снимать масла гвоздики, чайного дерева. Эти средства способны также обеззараживать и обезболивать. Нужно смазать маслом тампон из ваты и нанести его на больной участок. Гвоздику можно просто немного пожевать во рту, не проглатывая.

Лук

Лук уменьшает воспалительный процесс, и от этого боль проходит. Кусочек лука нужно завернуть в ткань и приложить ее к щеке с больным зубом. Держать 15 минут. Другой способ - пожевать кусочек лука, подержать кашицу немного во рту возле зуба.

Соль

Соленая вода - простейший физиологический раствор. Он обеззараживает, убирает воспаление. На стакан воды нужно добавить чайную ложку соли. Для повышения эффекта можно всыпать туда еще и ложечку соды. Раствором надо полоскать больной зуб.