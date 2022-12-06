Onet.pl: Польша тайно поставила Украине зенитно-ракетные комплексы

Польша, как и США, передала Украине оружие, не упомянутое в официальных заявлениях. Это долго держалось в секрете и только что появившееся в сети фото говорит о том, что оно было передано как минимум несколько месяцев назад, пишет портал Onet.pl.

В появившемся фото с фронта виден польский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Нева", который, судя по всему, был передан Украине несколько месяцев назад. Однако напрасно искать публичного заявления по этому поводу.

С-125 "Нева" — одна из нескольких постсоветских систем ПВО, находящихся в настоящее время на вооружении польских вооруженных сил, которая впервые было применено в 1973 году во время войны Судного дня в Египте.

В 1990-е годы Польша модернизировала системы этого типа, предназначенные для борьбы с враждебными летающими объектами, движущимися со скоростью до 2,5 тысяч км в час на высоте от 20 м до 18 км и на расстоянии от 3,5 до 25 км.

Такие параметры означают, что многие современные ракеты легко обходят эту систему ПВО, так как движутся с гораздо большей скоростью.

В рамках польской модернизации пусковые установки разместили на шасси списанного танка Т-55, а антенную колонку и командную кабину на автомобиле МАЗ-543 (ранее они использовались как пусковые установки ракет СКАД). В настоящее время неизвестно, сколько таких систем Польша поставила Украине.