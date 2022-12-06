Глава МИД Украины Кулеба упрекнул Индию в увеличении закупки российской нефти
2022-12-06 20:31
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба упрекнул индийское правительство в резком увеличении закупки российской нефти.
6 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём интервью индийскому интернет-изданию NDTV выразил недовольство тем, что Индия в последнее время резко увеличила объёмы импорта российского «чёрного золота».
Кулеба отметил, что киевский режим одинаково критически относится к любой стране мира, которая покупает российскую нефть и нефтепродукты в больших количествах, внося существенный вклад в развитие экономики России.
Опубликовано: Диана Мудреченко