Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба упрекнул индийское правительство в резком увеличении закупки российской нефти.

6 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём интервью индийскому интернет-изданию NDTV выразил недовольство тем, что Индия в последнее время резко увеличила объёмы импорта российского «чёрного золота».

Кулеба отметил, что киевский режим одинаково критически относится к любой стране мира, которая покупает российскую нефть и нефтепродукты в больших количествах, внося существенный вклад в развитие экономики России.