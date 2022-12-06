Косметолог опровергла мнение о привыкании к уколам красоты

Медицинский косметолог Екатерина Гамалея ответила вызывают ли привыкание бьюти-процедуры.

Многим знакомо понятие «синдром отмены». Это комплекс реакций организма, возникающих в ответ на прекращение приема или снижение дозы химического вещества, способного вызывать привыкание.

Присутствует ли это состояние при увлечении такими бьюти-процедурами, как биоревитализация (внутрикожное введение гиалуроновой кислоты) и мезотерапия?

«Нет, так как в них не используются гормональные препараты — лишь те, что симулируют регенерацию. Другими словами, в косметологии не используются препараты, подразумевающие привыкания, то есть ни одно из действующих веществ не оказывает влияния на внутренние процессы нашего организма», — объяснила Гамалея.

Ботокс тоже не способен вызвать привыкание. Единственный побочный эффект в ботоксе — это непродолжительное действие, составляющее шесть месяцев.

В случае бьюти-инъекций возможно только визуально-психологическое привыкание: человек привыкает хорошо выглядеть и продолжает делать инъекции.

А чрезмерное увлечение уколами красоты может вызвать обратный эффект.

Последние пять-семь лет косметологи время от времени имеют дело с пациентками, для которых инъекции даже стабилизированной гиалуроновой кислоты оказываются практически недейственными.

Подходить к бьюти-процедуре нужно очень взвешенно, ответственно отнестись к «дозировке» воздействий и интервалам между ними.