Диетолог рассказала, чем опасен дефицит цинка у человека

Врач – диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила насколько важен баланс цинка.

Дефицит цинка может привести к проблемам с психическим здоровьем, дерматиту и замедленному заживлению ран, а также задержке физического развития и полового созревания.

«Цинк влияет на определённые звенья иммунитета. Он нужен для того, чтобы шёл синтез белков и ДНК. Это наши основные защитники — иммуноглобулины, антитела. Цинк нам нужен для того, чтобы происходил рост и восстановление мышц. Он участвует в различных биохимических реакциях, когда мы ощущаем вкусы и запахи. Цинк регулирует выработку некоторых гормонов», — уточнила Дианова.

Недостаток цинка влияет на иммунную систему, ухудшает состояние волос и ногтей. Также может стать виновником преждевременного облысения и вызвать акне.

Разнообразное питание поможет решить дефицит цинка в организме.

В достаточном количестве цинк содержится во множестве продуктов: тыквенные и кунжутные семечки, мясо, куриные яйца, горох, фасолевые, орехи, отруби.

Синтезированные препараты для восполнения дефицита цинка принимать без назначения дерматолога или терапевта не стоит.

Прибегнув к самолечению, вместо решения проблемы можно получить головную боль, тошноту и понос.