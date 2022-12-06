Нефть марки Brent упала в цене ниже $80 за баррель впервые с января

Цена нефти британской марки Brent упала ниже $80 за баррель впервые с января 2022 года.

Во вторник, 6 декабря 2022 года, согласно данным международного межбанковского валютного рынка FOREX, стоимость нефти британской марки Brent упала ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января текущего года.

Таким образом, что цена эталонной марки нефти Brent, добываемой в районе Воcточных Шетландских островов Северного моря, этим вечером падает более чем на 3 процента.