Нефть марки Brent упала в цене ниже $80 за баррель впервые с января
2022-12-06 20:50
Цена нефти британской марки Brent упала ниже $80 за баррель впервые с января 2022 года.
Во вторник, 6 декабря 2022 года, согласно данным международного межбанковского валютного рынка FOREX, стоимость нефти британской марки Brent упала ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января текущего года.
Таким образом, что цена эталонной марки нефти Brent, добываемой в районе Воcточных Шетландских островов Северного моря, этим вечером падает более чем на 3 процента.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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