Марокко впервые вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, обыграв сборную Испании

Команда Марокко обыграла сборную Испании в серии пенальти и впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

6 декабря на стадионе «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райян состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года между марокканцами и испанцами, основное время которого команды сыграли вничью со счётом 0:0.

31-летний вратарь национальной сборной Марокко Яссин Буну отразил удары испанцев, чем обеспечил не только победу своей команде в серии пенальти со счётом 3:0, но и выход в 1/4 финала чемпионата мира по футболу впервые в истории.

В четвертьфинале марокканцам предстоит игра с победителем пары Португалия-Швейцария, который определится уже сегодня.