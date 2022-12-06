Марокко впервые вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, обыграв сборную Испании
Команда Марокко обыграла сборную Испании в серии пенальти и впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
6 декабря на стадионе «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райян состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года между марокканцами и испанцами, основное время которого команды сыграли вничью со счётом 0:0.
31-летний вратарь национальной сборной Марокко Яссин Буну отразил удары испанцев, чем обеспечил не только победу своей команде в серии пенальти со счётом 3:0, но и выход в 1/4 финала чемпионата мира по футболу впервые в истории.
В четвертьфинале марокканцам предстоит игра с победителем пары Португалия-Швейцария, который определится уже сегодня.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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