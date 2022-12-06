Певице Наталии Власовой у подъезда разбили машину, ущерб 300 тысяч рублей

Автор хита «Я у твоих ног» утром вышла из дома и увидела, что ее дорогой автомобиль покорежен и помят, теперь звезде предстоит дорогостоящий ремонт.

Власова, как обычно, с вечера припарковала немецкий внедорожник во дворе своего дома на Садовом кольце. А наутро увидела на авто вмятины и царапины. Злоумышленники не стали заявлять о ЧП и скрылись с места происшествия, сообщает СтарХит.

Наталия попыталась отсматривать камеры видеонаблюдения, но, как оказалось, машина была в слепой зоне, потому отследить преступников невозможно.

«В настоящее время мы ищем людей, испортивших иномарку Наташи. Опрашиваем ее соседей. Ущерб немаленький — около 300 тысяч рублей. Для певицы произошедшее стало шоком», — рассказал изданию пиар-менеджер звезды Андрей Карпов.

Этот год для артистки в целом выдался тяжелым: ухудшились отношения с дочерью Пелагеей, возникли проблемы со здоровьем. Ранее она жаловалась СтарХиту на внезапную потерю зрения.

«Постоянно слезятся, болят глаза… Думаю, это на фоне усталости, стресса, сложной семейной обстановки. Предметы вижу вдали, а вблизи все хуже. Офтальмологи поставили среднюю степень дальнозоркости. И диагностировали у меня признаки синдрома сухого глаза», — поделилась тогда Власова.