Василий Небензя заявил, что Россия может устранить угрозу с Украины военным путём, если она не устранится миром.

6 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета безопасности организации заявил о том, что если исходящую с Украины угрозу не удастся нейтрализовать миром, Россия сделает это военным путём.

Небензя подчеркнул, что «ломая милитаристский хребет киевского режима», Российская Федерация учитывает факт того, что «его политика и последние шаги не оставляют сомнений в его преступной, человеконенавистнической природе».