Постпред РФ при ООН Небензя: Россия может устранить угрозу с Украины военным путём
2022-12-06 21:34
Василий Небензя заявил, что Россия может устранить угрозу с Украины военным путём, если она не устранится миром.
6 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета безопасности организации заявил о том, что если исходящую с Украины угрозу не удастся нейтрализовать миром, Россия сделает это военным путём.
Небензя подчеркнул, что «ломая милитаристский хребет киевского режима», Российская Федерация учитывает факт того, что «его политика и последние шаги не оставляют сомнений в его преступной, человеконенавистнической природе».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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