Марокко впервые в истории вышло в 1/4 чемпионата мира по футболу, по пенальти обыграв Испанию
Первый большой сюрприз плей-офф стал фактом. Марокко выбило Испанию, выиграв 3:0 по пенальти. После 120 минут игры счет был ничейны - 0:0.
Не думаем, что кто-то этого ожидал. После первого матча своей мечты, в котором испанцы 7 безответных мячей сборной Коста-Рики, многие поставили их в один ряд с Бразилией, Францией или Аргентиной. Ничья с Германией, добытая в хорошем стиле, только укрепила веру в то, что Луис Энрике – великий тренер, и у "Красной фурии" есть шансы отнестись вернуть славные годы.
Однако хватило железной дисциплины, умной игры, некоторого таланта и... испанцы были полностью нейтрализованы. Это был скучный матч, но именно этого и ожидали марокканцы.
Последние представители Африки в Катаре играли очень по-европейски, зрело, с конкретным замыслом, который реализовали на сто процентов.
Испанцы два часа не могли забить, в серии послематчевых пенальти они тоже промазали, допустив три ошибки: Сарабия не забил, Солер солер, да и опытный Бускетс тоже... Марокканцы же были точны три раза из четырех и, в итоге, выиграли серию 11-метровых 3:0.
Подопечные Луиса Энрике возвращаются домой, марокканцы продолжат свой путь в четвертьфинале - против Швейцарии или Португалии.
Опубликовано: Николай Скира
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