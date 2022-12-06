Марокко впервые в истории вышло в 1/4 чемпионата мира по футболу, по пенальти обыграв Испанию

Первый большой сюрприз плей-офф стал фактом. Марокко выбило Испанию, выиграв 3:0 по пенальти. После 120 минут игры счет был ничейны - 0:0.

Не думаем, что кто-то этого ожидал. После первого матча своей мечты, в котором испанцы 7 безответных мячей сборной Коста-Рики, многие поставили их в один ряд с Бразилией, Францией или Аргентиной. Ничья с Германией, добытая в хорошем стиле, только укрепила веру в то, что Луис Энрике – великий тренер, и у "Красной фурии" есть шансы отнестись вернуть славные годы.

Однако хватило железной дисциплины, умной игры, некоторого таланта и... испанцы были полностью нейтрализованы. Это был скучный матч, но именно этого и ожидали марокканцы.

Последние представители Африки в Катаре играли очень по-европейски, зрело, с конкретным замыслом, который реализовали на сто процентов.

Испанцы два часа не могли забить, в серии послематчевых пенальти они тоже промазали, допустив три ошибки: Сарабия не забил, Солер солер, да и опытный Бускетс тоже... Марокканцы же были точны три раза из четырех и, в итоге, выиграли серию 11-метровых 3:0.

Подопечные Луиса Энрике возвращаются домой, марокканцы продолжат свой путь в четвертьфинале - против Швейцарии или Португалии.