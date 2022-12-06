Роналду впервые за 31 матч не попал в стартовый состав сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш принял неожиданное решение.

Самая большая звезда команды Криштиану Роналду начнет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу на скамейке запасных. Его Португалия встретится со Швейцарией. игра начнется в 22:00.

Криштиану Роналду пока показывает не лучшую игру выступлений на чемпионате мира в Катаре. У португальца один гол, но больше, чем об игре игра, в последнее время говорят о его поведении.

Когда Криштиану был заменен в матче против Южной Кореи, то очень возмутился, чем вызвал раздражение даже у тренера сборной Фернанду Сантуша, который за закрытыми дверями жестко побеседовал со своей звездой.

После этого португальский портал O Jogo провел голосование, в котором 70% респондентов высказалось против появления Роналду в стартовых 11-ти на игру со Швейцарией.

Отметим, что до сегодняшнего дня Роналду выходил в старте в 31 матче подряд на чемпионатах мира и Европы.