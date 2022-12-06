Жан-Пьер: Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джозеф Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок и объявит об этом в начале 2023 года.

6 декабря глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила о том, что действующий президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок.

Жан -Пьер уточнила, что 80-летний Байден, вероятно, объявит о своём намерении принимать участие в президентских выборах 2024 года после новогодних праздников.