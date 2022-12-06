Жан-Пьер: Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок
2022-12-06 22:01
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джозеф Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок и объявит об этом в начале 2023 года.
6 декабря глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила о том, что действующий президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок.
Жан -Пьер уточнила, что 80-летний Байден, вероятно, объявит о своём намерении принимать участие в президентских выборах 2024 года после новогодних праздников.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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