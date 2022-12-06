Министр обороны Польши Блащак исключил возможность передачи Украине ЗРК Patriot

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Украина не получит обещанные Германией ЗРК Patriot.

6 декабря глава Министерства национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак в своём аккаунте Twitter сообщил о том, что после разговора с бундесвером «с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины» и не передавать киевскому режиму обещанные Германией зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Блащак добавил, что в настоящее время Польша приступает к рабочим договоренностям с Германией по размещению пусковой установки на своей территории и подключению ЗРК Patriot к командной системе страны.