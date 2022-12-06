Министр обороны Польши Блащак исключил возможность передачи Украине ЗРК Patriot
2022-12-06 22:14
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Украина не получит обещанные Германией ЗРК Patriot.
6 декабря глава Министерства национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак в своём аккаунте Twitter сообщил о том, что после разговора с бундесвером «с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины» и не передавать киевскому режиму обещанные Германией зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Блащак добавил, что в настоящее время Польша приступает к рабочим договоренностям с Германией по размещению пусковой установки на своей территории и подключению ЗРК Patriot к командной системе страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Лукашенко поручил создать проект выкупа арендного жилья для военнослужащих
Министр обороны Польши Блащак исключил возможность передачи Украине ЗРК Patriot
Путин посетил отремонтированный Крымский мост, проехавшись по нему на автомобиле
Жан-Пьер: Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок
Newsweek: большая часть мира встала на сторону Путина в конфликте на Украине