Госдеп США: Вашингтон не побуждает Украину наносить удары по России
2022-12-06 22:24
Госдеп США заявил, что Вашингтон не побуждает киевский режим наносить удары по территории России.
6 декабря Государственный департамент Соединённых Штатов заявил, что американские власти не побуждают киевский режим наносить удары по объектам, которые расположены за пределами Украины.
В Госдепе США также утверждают, что поставляли Украине вооружения лишь для обороны, а не для нанесения ударов по территории Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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