Госдеп США заявил, что Вашингтон не побуждает киевский режим наносить удары по территории России.

6 декабря Государственный департамент Соединённых Штатов заявил, что американские власти не побуждают киевский режим наносить удары по объектам, которые расположены за пределами Украины.

В Госдепе США также утверждают, что поставляли Украине вооружения лишь для обороны, а не для нанесения ударов по территории Российской Федерации.