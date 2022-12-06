Handelsblatt: Объем поставок российского газа в Европу растет, изменился способ доставки

Европейские страны должны были прекратить покупать газ у России. Большинство из них прекратили перестали получать "голубое топливо" по газопроводам, но был найден другой способ поставок, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Российский газ продолжает поступать в Европу. По данным Handelsblatt, многие страны Евросоюза и Великобритания значительно увеличили поставки закупаемого у России сырья. Однако изменилась форма доставки.

По данным немецкого издания, с начала спецоперации импорт сжиженного природного газа из России в Европейский Союз и Великобританию увеличился на целых 21%.

Западноевропейские страны стали заказывать наливные перевозки сжиженного газа из Катара. Это позволило не только обеспечить поставки на отопительный сезон и заполнить склады, но и привело к значительному падению цен на общем рынке.

Как оказалось, сжиженный газ, регазифицированный на европейских газовых терминалах, также поступает из России. По данным газеты, в настоящее время поставки "Газпрома" могут составлять до 13% всех европейских запасов и продолжает расти.

Газета подозревает, что российский газ также идет в Германию, которая не имеет собственного газового терминала и пользуется услугами соседних Франции, Бельгии и Нидерландов.

Одной из европейских стран среди покупателей российского газа является Испания. По данным, опубликованным оператором испанских газопроводов Enagas, в августе этого года страна закупила у России 4500 ГВтч сжиженного газа. Это более чем в два раза больше, чем годом ранее.

По данным испанской ежедневной газеты El Periodico, 12% газа, импортируемого в Испанию, поступает из России. По данным издания, в июле и августе 2022 года Испания стала крупнейшим в мире импортером российского сжиженного газа. И это несмотря на введенные против России санкции.