Турция поставила Финляндии новое условие для вступления в НАТО

Глава МИД Турции перед визитом министра обороны Финляндии в контексте расширения НАТО подчеркнул, что все еще ждет "декларации об отмене эмбарго на поставки оружия", введенной в 2019 году, сообщает агентство Reuters.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконена прибудет в Турцию в четверг, 8 декабря, чтобы обсудить со своим коллегой Хулуси Акаром вопросы расширения НАТО.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что "прибытие министра обороны Финляндии имеет важное значение".

"Мы еще не слышали заявления от Финляндии о снятии с нас эмбарго на поставки оружия. Мы ожидаем от них такого заявления", — кратко прокомментировал ситуацию глава МИД Турции.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после того, как Россия начала СВО в Украине. Однако Турция отказалась поддержать их просьбу до тех пор, пока не будет выполнен ряд требований.

Один из них – снятие запрета на продажу оружия Турции. Эмбарго было введено в 2019 году после того, как Турция начала военную операцию в Сирии против курдов. Швеция сняла запрет в сентябре.

Парламенты Турции и Венгрии — единственные из 30 стран-членов НАТО, которые еще не ратифицировали требования о расширении Североатлантического альянса.