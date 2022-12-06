Goldman Sachs: Через 30 лет Китай обгонит США по темпам развития экономики

По долгосрочным прогнозам Goldman Sachs, уже примерно к 2035 году у Китая есть шанс превзойти США по темпам экономического развития. Индия может сделать это через 40 лет.

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs опубликовал долгосрочные прогнозы роста мировой экономики до 2075 года. Аналитики ожидают, что глобальный рост составит в среднем чуть менее 3% в год в течение следующих десяти лет и будет постепенно снижаться, в основном из-за более медленного притока новой рабочей силы.

За последние 50 лет прирост мирового населения сократился вдвое, с 2% до ежегодно менее чем на 1% ежегодно. Ожидается, что к 2075 году он упадет почти до нуля.

Хотя отчасти это замедление прогнозировалось ранее, прогнозы численности населения также снижаются (в настоящее время ожидается, что население мира достигнет пика примерно в 10 миллиардов человек, тогда как ранее прогнозировалось, что оно увеличится до более чем 11 миллиардов).

"Как следствие, мы ожидаем, что в течение следующих 30 лет бремя мирового ВВП еще больше сместится в сторону Азии. В 2050 году, по нашим прогнозам, пятью крупнейшими экономиками мира (измеряется в долларах США — ред.) будут Китай, США, Индия, Индонезия и Германия. Индонезия вытеснят Бразилию и Россию из списка крупнейших развивающихся стран", — отмечают аналитики GS.

Как видите, десятилетие исключительности США вряд ли повторится. Относительные показатели США за последнее 10 лет были лучше, чем ожидалось, но история показывает, что они вряд ли повторятся.

Потенциальный рост в США остается намного ниже, чем в основных развивающихся странах. По мнению GS, в течение следующих 10 лет доллар США потеряет в стоимости.