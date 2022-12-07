США и Великобритания заявили о заключении газового соглашения в противовес России

США намерены поставлять в Европу 9-10 млрд кубометров газа в рамках нового соглашения с Великобританией.

США и Великобритания пришли к соглашения о поставках американского газа в Европу, которое нацелено против сокращения глобальной зависимости от российского топлива, говорится в совместном заявлении главы британского кабмина Риши Сунака и президента США Джо Байдена.

"США и Великобритания будут совместно продвигать работу по сокращению глобальной зависимости от российского газа. Безопасность наших поставок больше никогда не будет зависеть от капризов несостоятельного режима", - говорится в заявлении.

Инициатива будет управляться группой британских и американских чиновников. Её задачей станет увеличение объемов поставок СПГ в Европу через британские терминалы. Речь идет о 9-10 млрд куб.м газа в год, говорият авторы проекта.