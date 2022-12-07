Конгресс США согласовал самый крупный оборонный бюджет за всю историю страны

Профильный комитеты Конгресса США согласовали самый крупный оборонный бюджет за всю историю страны.

Комитеты обоих палат Конгресса США , отвечающие за национальную оборону, согласовали самый крупный военный бюджет за всю историю страны в рекордные 858 миллиардов долларов. Теперь конгрессмены должны проголосовать за предложенные проект, после чего он будет направлен на утверждение президенту США.

В частности проект предусматривает выделение 6 миллиардов долларов на сдерживание России в Европе и продление на 5 лет запрета на военно-техническое сотрудничество с Москвой. Планируется принять исчерпывающие меры по исключению России из международных организаций, в том числе G20.

Отдельным пунктом предусмотрена дополнительная военная помощь Украине в размере 800 миллионов долларов.