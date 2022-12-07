Госдеп США одобрил продажу танков и вертолетов для Польши и Южной Кореи на сумму в $5 млрд

Государственный департамент США одобрил возможную продажу танков и вертолетов для армий Польши и Южной Кореи.

Внешнеполитическое ведомство США одобрило продажу 116 танков M1A1 Abrams и оборудования к ним на сумму в 3,75 миллиардов долларов и 18 вертолетов CH-47 на 1,5 миллиардов долларов для Южной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в агентстве по оборонному сотрудничеству Пентагона.

После начала проведения специальной военной операции в Украине Польша неоднократно запрашивала у США увеличения поставок вооружений и развертывании на ее территории как можно большего числа американских военнослужащих.

В начале апреля Польша закупила 250 танков Abrams на сумму в 4,5 миллиарда долларов. Первые машины уже поступили для обучения экипажей.

США направили в Польшу истребители пятого поколения F-22 Raptor в рамках миссии по сдерживанию российской агрессии. 5 декабря в в страну прибыла партия из 800 единиц бронетехники 1-й пехотной дивизии США "Большая красная единица.