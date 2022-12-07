В КНДР публично расстреляли двух подростков за продажу южнокорейских фильмов

Двое юношей 16 и 17 лет были публично казнены в Северной Корее за просмотр и распространение южнокорейских видео. Казнен также подросток, убивший свою мачеху, сообщает Daily Mail.

Казнь состоялась в октябре этого года, но только сейчас информация дошла до СМИ. Подростки были расстреляны в аэропорту города Хесан на границе с Китаем. За всем наблюдали перепуганные жители.

Свидетели происшествия сообщили, что двое граждан Северной Кореи в возрасте 16 и 17 лет были расстреляны.

"Жители Хесана собрались группами на взлетно-посадочной полосе. Власти поставили студентов-подростков перед публикой, приговорили их к смертной казни и сразу же расстреляли", — цитирует Daily Mail одного из свидетелей.

Двое подростков были пойманы на продаже южнокорейских фильмов на местном рынке. Информацию о них предоставил один из шпионов, используемых северокорейским режимом. Публичные казни в этой стране редкость, но они случаются и используются для запугивания людей, чтобы они не нарушали правила.

По словам одного из источников, цитируемого Daily Mail, молодых людей отправляют в дисциплинарные исправительные учреждения, если их застают за просмотром иностранных фильмов. Однако за распространение или продажу фильмов предусмотрена смертная казнь.