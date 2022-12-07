Бывший президент Аргентины приговорена к шести годам тюрьмы

Суд первой инстанции Аргентины приговорил экс-президента страны Кристину Киршнем к шести годам тюрьмы.

Федеральный суд первой инстанции Аргентины приговорил бывшего президента страны Кристину Киршнер к шести годам тюрьмы за коррупционные преступления и пожизненно лишил ее право занимать руководящие государственные посты, пишет La Voz. Прокуратура требовала 12 лет тюрьмы, уточняет издание.

Киршнер и ее сообщников обвинили в присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство инфраструктурных объектов в провинции Санта-Крус. Расследование дела велось с 2019 года.

Поводом для разбирательства послужили публикации в аргентинских СМИ, где обнародовались дневники водителя замминистра планирования страны. В документах указывались многомиллионные взятки, которые получали чиновники от подрядных организаций во время президентского срока Киршнер.