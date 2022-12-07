The Son: США перебросили 2400 бронемашин в Восточную Европу за последний месяц

За последний месяц США перебросили 2400 боевых бронированных машин в Восточную Европу в рамках инициативы «Атлантическая решимость».

После того, как в польский порт Гдыня 5 декабря было доставлено более 700 бронемашин различного назначения и оборудования для 1-й американской пехотной дивизии, общее число переброшенных за последний месяц в Восточную Европу боевых бронированных машин США возросло до 2 400 единиц, сообщает The Son.

Издание пишет, что речь идет в том числе о танках Abrams, боевых машинах пехоты M2 Bradley, самоходных артиллерийских орудиях.

The Son уточняет, что размещение американских военнослужащих и бронетехники в Польше и других союзников по НАТО происходит в рамках инициативы "Атлантическая решимость".