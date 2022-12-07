В огромном дефиците топлива Венгрия обвиняет антироссийские санкции ЕС

По требованию нефтегазовой компании MOL правительство Венгрии приняло решение отменить действующий с ноября 2021 года потолок цен на топливо.

Об этом заявили президент MOL Жолт Эрнади и глава канцелярии премьер-министра Гергели Гуляш на пресс-конференции 6 декабря. Венгерские власти обвинили в росте цен на топливо антироссийские санкции Евросоюза.

Уже несколько дней венгерские СМИ пишут о нарастающей панике, а в социальных сетях публикуются фотографии и репортажи с многочисленных заправок, где водители выстраиваются в длинные очереди в надежде заправить свой транспорт. В то же время MOL сообщила о "критической ситуации" и угрозе безопасности поставок топлива.

Глава MOL рассказал на конференции об основных проблемах с поставками, охарактеризовав ситуацию как критическую, напоминающую 1970-е и 1980-е годы.

Эрнади также сказал, что для нормализации ситуации с поставками потребуется месяц или полтора, но после этого ситуация стабилизируется.

Ориентировочные цены на станциях MOL после снятия ограничения составляют 641 форинт (1,56 евро) за литр бензина и 699 форинтов (1,70) за литр дизельного топлива.