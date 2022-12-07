Фотограф, подозреваемый в отцовстве найденной родственницы Водяновой, сделал неожиданное признание
Все активнее муссируются слухи, что найденная после 20 лет сестра супермодели на самом деле ее дочь, брошенная ради карьеры.
Фотограф Алексей Васильев, когда-то создавший первые профессиональные фото супермодели Натальи Водяновой, сделал неожиданное признание, которое подкрепляет мнение, что найденная недавно сестра знаменитости на самом деле может быть ее дочерью.
Васильев рад вниманию к своей персоне и надеется через годы вновь связаться с Водяновой благодаря пикантным сплетням.«Есть сходство моих черт дочери или сестры (Водяновой), которая появилась. Пока ограничусь этим комментарием», — заявил мужчина.
40-летняя модель недавно встретилась с 22-летней сестрой Дженнифер Бернс, которая нашла ее по ДНК. Общественности сообщили, что после рождения кроху отдали на усыновление в американскую семью из-за финансовых проблем.
Позже появилась другая версия: якобы ребенка родила сама Наталья в начале карьеры. И, испугавшись за свое будущее, бросила родную дочь и теперь зовет ее сестрой. Поклонники супермодели даже нашли сходство ее предполагаемой старшей дочери с первым фотографом звезды.
В комментариях в соцсетях Васильев отметил, что доволен новостями, потому что всегда мечтал о дочке, сообщает 5-tv.ru.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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