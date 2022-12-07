Баскова на сцену Голубого огонька выводили под руки

Певец Николай Басков стал участником "Голубого огонька". На сцену артист выходил с помощью. Его вели под руки, а каждый шаг знаменитости давался с трудом.

Николая Баскова, участвующего в съемках "Голубого огонька" на сцену выводили под руки, о чем сообщает корреспондент "МК", побывавшая в массовке программы.

Певец вышел на сцену, прихрамывая на одну ногу в сопровождении помощников. Каждый шаг давался исполнителю с трудом.

Во время своего номера Басков стоял, не двигаясь с места.