Баскова на сцену Голубого огонька выводили под руки
2022-12-07 08:24
Певец Николай Басков стал участником "Голубого огонька". На сцену артист выходил с помощью. Его вели под руки, а каждый шаг знаменитости давался с трудом.
Николая Баскова, участвующего в съемках "Голубого огонька" на сцену выводили под руки, о чем сообщает корреспондент "МК", побывавшая в массовке программы.
Певец вышел на сцену, прихрамывая на одну ногу в сопровождении помощников. Каждый шаг давался исполнителю с трудом.
Во время своего номера Басков стоял, не двигаясь с места.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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