На съемках концерта Баскова вывели на сцену под руки, певец подволакивал ногу

Поклонники в шоке от того, как располнел певец, и волнуются о состоянии здоровья своего кумира.

Николай Басков в последнее время поражает своим внешним видом. 46-летний певец заметно располнел, и выглядит не очень здоровым.

Во время недавних съемок новогоднего концерта зрители в зале увидели странное: звезду вывели на сцену под руки, Басков заметно подволакивал ногу и тяжело дышал. Поклонники бьют тревогу: что случилось с их кумиром?

"Баскова вели под руки, он подволакивал одну ногу, при этом каждый шаг ему давался с трудом. Артисту помогли подняться на сцену. Поставили в центр зала, и с места он не двигался", сообщает МК.

Сам Басков уже оправдался по поводу набранных кило. Певец в интервью КП заявил, что весит всего 76 килограммов. Что касается опухшего лица, то это просто неудачный свет и оптический обман.

Николай также рассказал, что сидит на интервальном голодании: он ест дважды в день и делает по 16 часов перерыва между приемами пищи. Певец заверил, что чувствует себя хорошо и ничем не болеет.