Новый аналог Instagram в России уже доступен для пользования: социальная сеть LOOKY
Новую социальную сеть отличает одна хорошая опция: всю информацию вместе с оформлением профиля и постами можно переносить из одной соцсети в другую.
Новая соцсеть создана российскими разработчиками. Руководит проектом Егор Яковлев, основатель стриминговых площадок Tvigle и START при участии топ-менеджеров и экспертов со стажем работы в "Ростелеком", "Вымпелком", "СберТех", Ozon.
Созданное приложение бесплатное, скачать его можно в App Store, Google Play и App Gallery. Для регистрации необходим номер телефона или электронная почта.
После чего пользователю будет предложено перенести все содержимое из аккаунта Instagram в LOOKY.
Новая соцсеть по функциям и оформлению очень похожа на свой запрещенный аналог.
Отличие тоже есть. Это элементы игры: система поощрения за проявленную активность на площадке.
Получив награды, пользователь может собирать значки и получать доступ к «редким LOOKS-постам, лайкам или сторис».
Возможно, пока игровая модель работает в режиме тестирования. В будущем, при наличии интереса у пользователей, разработчики откроют доступ к реальным подаркам, бонусам, скидкам.
В LOOKY имеются следующие дополнительные опции:
можно дублировать посты из Инстаграма;
разрешена публикация внешних ссылок в постах;
можно отправлять и получать донаты и пожертвования;
есть возможность сортировки постов по тематическим папкам;
существует программа лояльности с применением технологий блокчейна и NFT.
Опубликовано: Храмова Оксана
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