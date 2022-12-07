Новый аналог Instagram в России уже доступен для пользования: социальная сеть LOOKY

Новую социальную сеть отличает одна хорошая опция: всю информацию вместе с оформлением профиля и постами можно переносить из одной соцсети в другую.



Новая соцсеть создана российскими разработчиками. Руководит проектом Егор Яковлев, основатель стриминговых площадок Tvigle и START при участии топ-менеджеров и экспертов со стажем работы в "Ростелеком", "Вымпелком", "СберТех", Ozon.

Созданное приложение бесплатное, скачать его можно в App Store, Google Play и App Gallery. Для регистрации необходим номер телефона или электронная почта.

После чего пользователю будет предложено перенести все содержимое из аккаунта Instagram в LOOKY.

Новая соцсеть по функциям и оформлению очень похожа на свой запрещенный аналог.

Отличие тоже есть. Это элементы игры: система поощрения за проявленную активность на площадке.

Получив награды, пользователь может собирать значки и получать доступ к «редким LOOKS-постам, лайкам или сторис».

Возможно, пока игровая модель работает в режиме тестирования. В будущем, при наличии интереса у пользователей, разработчики откроют доступ к реальным подаркам, бонусам, скидкам.

В LOOKY имеются следующие дополнительные опции:

можно дублировать посты из Инстаграма;

разрешена публикация внешних ссылок в постах;

можно отправлять и получать донаты и пожертвования;

есть возможность сортировки постов по тематическим папкам;

существует программа лояльности с применением технологий блокчейна и NFT.