Лариса Гузеева запустила свой бизнес по производству пельменей

Ообщественности давно известно, что актриса отлично готовит. Под ее постом многие изъявили желание полакомиться кулинарным шедевром от самой Гузеевой.

Пока телешоу «Давай поженимся!», которое Лариса Гузеева вела 14 лет, не выходит в эфир, звезда нашла себе новое занятие. Вместе со своей подругой Натальей телеведущая открыла бизнес по продаже пельменей.

Как сообщает Рrozvezd, любимица публики рассказала на своей странице в соцсети.

"Друзья, мы вместе с подругой начали делать то, что умеем и любим, - поделилась 63-летняя Гузеева. – С Наташей мы запустили собственную марку по-настоящему домашних пельменей".

К слову, общественности давно известно, что Гузеева отлично готовит. Вероятно, поэтому под постом актрисы многие изъявили желание полакомиться кулинарным шедевром от самой Гузеевой.

"Обожаю пельмени, из ваших рук вообще прямо проглотила б", "Можно купить их у вас?", "О, уже бегу", - откликнулись интернет-пользователи.