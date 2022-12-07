В Беларуси 7-8 декабря пройдут масштабные антитеррористические учения

7 и 8 декабря в Республике Беларусь пройдут учения по борьбе против терроризма.

Государственное информационное агентство БелТА анонсировало проведение в Беларуси учений силовых структур по противодействию терроризму.

В связи с этим, отмечается в сообщении источник, по территории страны возможны передвижения военной техники.

"В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что возможны ограничения передвижения по отдельным частям дорог из-за этих учений.