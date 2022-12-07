Проверка системы реагирования на теракты пройдёт в Беларуси 7 и 8 декабря
2022-12-07 09:09
В среду и четверг на территории белорусской республики будет осуществлена проверка системы реагирования на террористические акты.
Утром среды белорусские информационные агентства сообщили, что 7-8 декабря в Беларуси пройдёт серия мероприятий по полномасштабной проверке системы реагирования на террористические акты в стране. Уточняется, что процессом плановой проверки руководит белорусский Совет министров.
В соответствии с программной мероприятия по дорогам Беларуси будет передвигаться значительное количество военной техники, ввиду чего некоторые участки автомобильных трасс будут временно перекрыты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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