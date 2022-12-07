Проверка системы реагирования на теракты пройдёт в Беларуси 7 и 8 декабря

В среду и четверг на территории белорусской республики будет осуществлена проверка системы реагирования на террористические акты.

Утром среды белорусские информационные агентства сообщили, что 7-8 декабря в Беларуси пройдёт серия мероприятий по полномасштабной проверке системы реагирования на террористические акты в стране. Уточняется, что процессом плановой проверки руководит белорусский Совет министров.

В соответствии с программной мероприятия по дорогам Беларуси будет передвигаться значительное количество военной техники, ввиду чего некоторые участки автомобильных трасс будут временно перекрыты.