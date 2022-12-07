Почему из ста худеющих, добиться успехов могут только пять: мнение Михаила Гинзбурга

Известный врач-диетолог в своем блоге на "Яндекс.Дзен" рассказал о типичных ошибках людей, желающих сбросить вес.

Неудачи худеющих связаны с разными факторами, но все эти люди, как правило, повторяют одни и те же распространенные ошибки.

Михаил Гинзбург:

"По статистике, из ста человек, взявшихся за это дело, похудеть устраивающим их образом удастся только пяти. Пяти! То есть девяносто пять из ста либо не похудеют вовсе, либо намучаются гораздо больше, чем сбросят, либо, что самое противное, едва взявшись, сорвутся, и наберут еще больше, чем было"

Ошибка первая - худеть только с помощью диеты.

Бороться с лишним весом надо комплексно, обязательны физические нагрузки. Не нужно утомлять себя, упражнения подбираются тонизирующие, а не выматывающие. Полезны прогулки, качественный сон.

"Поверьте, диета — не главное в похудении. Главное в похудении — это каким-то образом простимулировать свой организм побольше тратить накопленные ранее запасы на энергетические нужды. И в этом плане диеты гораздо чаще подавляют расход энергии, чем его стимулируют"

Ошибка вторая - выбирать самый жесткий подход.

Людям на диете кажется: чем больше мучить себя, тем больше будет толк. Но это не так. Жесткие диеты с большими ограничениями только изматывают, но не редко дают результат. Или он бывает кратковременным.

"Гораздо чаще жесткая диета просто подавляет расход энергии. Вы потребляли 2000 килокалорий и тратили столько же, и не худели. Теперь вы потребляете 1000 и тратите 1000, и снова не худеете. Но теперь еще и страдаете. Причем не только нравственно"

Ошибка третья - не учитывать обменные процессы в организме.

Диета должна помогать восстанавливать метаболизм. Если этого не происходит, сразу после перехода к привычному питанию человек вновь наберет потерянный вес.

"Для похудения нам нужна не столько диета с ограничением калорийности, сколько диета, направленная на восстановление тканевого обмена"

Михаил Гинзбург советует худеющим заменить подсолнечное масло оливковым, добавить в рацион продукты, которые нормализуют кишечную флору, включить в меню ягоды, овощи, фрукты, орехи, пряности, жирную морскую рыбу, грубый хлеб, крупы.