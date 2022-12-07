Эндокринолог рассказала, какие продукты помогут укрепить сосуды
В этом списке продукты с высоким содержанием витамина С, а также щавель, бобы, гречка, рыба.
Эластичность и целостность сосудов сохраняется тогда, когда человек не злоупотребляет пищей, являющейся источником холестерина. А также - добавляет в рацион полезные продукты, сообщает Газета.ру.
Врач-эндокринолог Елена Зяблова уточнила, что в этот перечень входят продукты с высоким содержанием витамина С.
“В меню желательно включать щавель, бобы, гречку, рыбу. Гречка и другие каши позволяют снизить уровень холестерина в крови”, – пояснила специалист.
Она также назвала продукты, полезные для мозга.
Сюда входят богатая омега-3 рыба и авокадо. Они полезны как для сердечно-сосудистой системы, так и для костной ткани. Вареные яйца (не более 6 в неделю), отметила врач, тоже можно есть - вопреки мифу об их опасности.
Для здоровья одной из важных систем организма полезны и такие ягоды, как малина, земляника, черника, брусника, калина, клюква.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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