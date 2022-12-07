Эндокринолог рассказала, какие продукты помогут укрепить сосуды

В этом списке продукты с высоким содержанием витамина С, а также щавель, бобы, гречка, рыба.

Эластичность и целостность сосудов сохраняется тогда, когда человек не злоупотребляет пищей, являющейся источником холестерина. А также - добавляет в рацион полезные продукты, сообщает Газета.ру.

Врач-эндокринолог Елена Зяблова уточнила, что в этот перечень входят продукты с высоким содержанием витамина С.

“В меню желательно включать щавель, бобы, гречку, рыбу. Гречка и другие каши позволяют снизить уровень холестерина в крови”, – пояснила специалист.

Она также назвала продукты, полезные для мозга.

Сюда входят богатая омега-3 рыба и авокадо. Они полезны как для сердечно-сосудистой системы, так и для костной ткани. Вареные яйца (не более 6 в неделю), отметила врач, тоже можно есть - вопреки мифу об их опасности.

Для здоровья одной из важных систем организма полезны и такие ягоды, как малина, земляника, черника, брусника, калина, клюква.