Начальник ГУР Буданов: Никакого нападения на Украину из Беларуси не будет

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что нападения со стороны Беларуси не будет, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Буданова, "на территории Беларуси накоплено только оборонительное вооружение, которое в принципе не может быть использовано в наступательных целях".

Об этом он сообщил в эфире специальной новостной программы, которая выходит в эфир с начала российской СВО в Украине на телеканале ТСН.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины заверил, что "атаки со стороны Беларуси не будет".

"Никакого нападения Беларуси на Украину теперь не будет. Они совершенно не хотят этого делать. Все, что происходит в нашем медиапространстве, связанное с темой Беларуси, — это отголосок российской спецоперации. Основная цель этой операции - посеять панику в обществе и отвлечь наши силы и средства от реальных боевых действий на передовой, где идут настоящие боевые действия. Наше наступление продолжается", - пояснил глава ГУР.

Как сообщало агентство "Укринформ", Вооруженные силы Беларуси приступили к плановым учениям боевой готовности.