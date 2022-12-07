Глава IATA Уолш советует Западу готовиться к возобновлению полётов через РФ

Возглавляющий компанию IATA Уильям Уолш уверен, что западные страны возобновят лётную программу через российские территории.

Зарубежный новостной журнал Telegraph утверждает, что глава международной ассоциации полётов IATA Уильям Уолш настаивает на том, чтобы государства коллективного Запада уже сейчас готовились возобновить перелёты через территорию Российской Федерации, поскольку в недалёком будущем они в любом случае будут восстановлены.

При этом Уолш выразил уверенность, что китайские авиакомпании в состоянии извлечь выгоду из перелётов через РФ после того, как Пекин ослабил ограничения, вызванные распространением COVID-19, что ставит западные страны в невыгодные условия.